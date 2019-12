Nuevo rostro de Angélica Rivera causa impacto en redes sociales

Luego de cerrar su cuenta en redes sociales tras su divorcio del ex presidente Enrique Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera reapareció, esta vez en el perfil del make up artist Víctor Guadarrama, con un look que volvió locos a su fans.

Mucho más rubia, más joven y más guapa lució la ex Primera Dama en la foto que compartió su amigo. Y aunque no se sabe si es producto de maquillaje o del busturí, el resultado es impactante.

“Rostros perfectos”, escribió el estilista en la fotografía, haciendo referencia también a Sofía Castro, de quien posteriormente publicó otra imagen.

