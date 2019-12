Así de irreconocible lucía Becky G antes de colocarse las prótesis dentales

La estrella urbana Becky G siempre ha destacado por su belleza y talento, pero sus inicios no fueron tan amigables, por lo menos no así en su apariencia y más específicamente con su dentadura que no lucía tan perfecta como se muestra ahora.

Así de irreconocible lucía Becky G

La joven de 22 años tuvo que recurrir, tras su éxito a un diseño de sonrisa que perfeccionará sus dientes delanteros, pues antes lucían visiblemente separados y desordenados.

La imagen que en varias oportunidades se ha colado en las redes sociales, la hacen lucir muy diferente, incluso a pesar de que no han pasado muchos años desde que fue tomada esa imagen, la intérprete de "Mayores", tiene una apariencia muy infantil y hay quienes aseguran que parece otra persona.

Así luce ahora Becky G

En la actualidad, Becky G se muestra mucho más "producida", desde el punto de vista que cuida cada uno de los detalles de su imagen tanto que su sonrisa se muestra ahora más definida y ordenada casi a la perfección.

Otro aspecto que ha cuidado a detalle ha sido el de su cabello. Pues en reiteradas historias de Instagram o videos ha mencionado que el estrés hace que le salgan canas o se le debilite y caiga. Su constante look de cabello corto le permite cuidarlo más y mostrarla más pícara y sexy.