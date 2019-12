Las frases más impactantes de Yalitza Aparicio este 2019

View this post on Instagram

#Repost @super7fm (@get_repost) ・・・ La actriz mexicana Yalitza Aparicio, denunció este martes que las mujeres indígenas se suelen ver forzadas a perder su "identidad" para evitar ser discriminadas en México. "Creo que la discriminación nos ha llevado a perder muchas cosas como mujeres indígenas: nuestra identidad", expresó durante un foro sobre la violencia machista organizado en Ciudad de México. | #Super7FM · · #México #discriminación #indigenas