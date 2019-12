Mira cómo Kendall Jenner se burla de los labios de su hermana Kylie

Las famosas hermanas Kendall y Kylie Jenner siempre están en la batalla de quién es la más bella o exitosa, por eso no es de extrañar que siempre estén en una competencia para agradar a sus fans.

Kendall Jenner se burla de los labios de su hermana

Pero esto ha traspasado la realidad, pues en uno de los más recientes capítulos del reality "Keeping Up With The Kardashians" la reconocida modelo Kendall muestra a manera de parodia cómo es que su hermana Kylie se maquilla sus voluptuosos labios con los labiales de su marca.

Ella se colocó una peluca rosada para simular a la perfección a su hermana y exageró en cuanto a a pintura de sus labios a fin de mostrar lo grande que son y todo lo que Kylie gasta en productos para maquillarlos.

Reacción de Kylie y los seguidores de Kendall

"Dios mío, se siente increíble en mi piel. Se siente tan bien", señalaba mientras cometía la broma que terminó en pelea entre ellas, pues mientras grababa este episodio Kendall la llamó y mostró cómo lucía.

"Me veo exactamente como tú", señaló entre risas. Mientras que Kylie no salía de su asombro ante la burla de su hermana menor que no dudó en disfrutar el momento y generar millones de comentarios entre sus seguidores.