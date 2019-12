Harry Styles presume a los cuatro vientos su libertad y honestidad

Harry Styles está listo para finalizar el año con el lanzamiento de su nuevo disco titulado Fine line, además cargándose de energía para lo que será su intenso Love On Tour 2020, que arrancará el 15 de abril en Birmingham, Reino Unido.

La última parte de la gira será por Latinoamérica, donde se presentará en Monterrey (29 de septiembre), Guadalajara (1 de octubre) y Ciudad de México (3 de octubre) para continuar por Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia.

El cantante y actor de 25 años regresa a la escena musical con su segundo disco como solista, y charló con Publimetro sobre este momento que vive, sobre todo la manera en cómo toma la fama y ser considerado como una de las personas más influyentes en el mundo.



“He pasado por varios momentos, pero comenzar en un grupo como One Direction implicó tener esa 'bofetada' de fama de un día para otro, nos dio muchos aprendizajes -buenos y malos- en esa etapa. Ser famoso, te obliga a buscar un equilibrio, es complicado pero tiene que hacerse porque si no te pierdes en el camino. En Fine line, muestro mucho esa parte vulnerable, pero sobre todo la pasión que tengo por la música. Tenía muchas ganas de hacer un álbum que quisiera escuchar, sin preocuparme de lo que está sonando en la radio en este momento”, señaló Harry Styles.



Al preguntarle si este disco era una especie de confesionario respondió: “Mentiría si digo que no hay cosas personales, en las que muestro cosas no tan buenas, como cuando las cosas no salen como quieres o simplemente nombró a una ex novia, la vida es así y mis canciones también”.

Considerado como uno de los máximos ídolos pop de los últimos años. Hace recordar a agrupaciones como The Beatles, que provocaban desmayos entre sus fans durante los conciertos, y 25 millones de seguidores en Instagram demuestran la gran influencia que tiene en diferentes ámbitos como la música, la actuación, la moda, entre otros.

“Suelo ser inquieto, en el sentido de experimentar y saber que comparto o que me guardo para mí. Sigo sin acostumbrarme a esas palabras: fama y celebridad. En Fine line hago una propuesta que tiene mucho de mí, a través de temas como Adore you, To be so lonely, She, Treat people with kindness; además con la propia Fine line, en total son doce temas que muestran mucho como intérprete y persona”.

Después de vender más de 40 millones de discos en seis años con la banda One Direction, Styles emprendió su propio camino en 2017. Ahora, es un modelo a seguir, que lleva la bandera de la diversidad y lo inclusivo, creando un estilo que rompe con todos los estereotipos.

“En esta búsqueda y constante experimentación, he llegado a la conclusión que quiero sentirme libre, honesto y alegre. Si hago fotos vestida de mujer, si visto diferente, si grito de repente en la calle o piso nuevos terrenos, son esa manera de vivir este momento. No quiero auto limitarme, por miedo al que dirán, simplemente me dejo llevar”:

Love On Tour 2020

74 shows dará por Europa y América en 2020.