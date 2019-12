¿Por qué Barb no sobrevive al demogorgon en la serie Stranger Things de Netflix?

Un usuario de Reddit ha intentado explicar una teoría que podría dar con la resolución a la incertidumbre de muchos seguidores de la serie Stranger Things de Netflix: por qué Barb no sobrevivió al demogorgon.

El suceso, que ocurre en la primera temporada de la serie, quedó en el aire y ni el elenco de Stranger Things ni sus productores han querido comentar al respecto. Por lo que muchos fanáticos han quedado con la duda.

En las pocas escenas donde la vimos, Barb se mostró como una chica racional y muy inteligente. Es por ello, que no alcanzamos a comprender por qué Will Byers, el primer secuestrado por el demogorgon, sí logra esconderse y sobrevivir y la amiga de Nancy no.

Teoría explica qué pasó con Barb en Stranger Things (Netflix)

"Existe la teoría común de que nuestro universo tiene dimensiones infinitas y universos alternativos", comienza diciendo el usuario. "Pero en la serie hasta ahora, solo sabemos que hay otra dimensión, y es solo de Hawkins. Joyce Byers creció en Hawkins y crió a sus dos hijos allí también. Hawkins es todo lo que Will realmente sabe. Will también es muy artístico y crea historias. Podría haber creado una versión de Upside Down y dibujarla”, argumenta.

El internauta agrega la posibilidad de que en Laboratorio Hawkins hayan intervenido a Will, a espaldas de su madre.

“Cuando el esposo de Joyce estaba cerca, podría haber tomado dinero del Laboratorio Hawkins para que pudieran experimentar con Will cuando era muy joven. No creo que Joyce hubiera hecho esto a menos que estuviera muy involucrada con eso y desesperada”, asegura.

De esta manera, el niño habría adquirido poderes. “Will pudo haber tenido el poder de crear mundos”, de allí que su conexión con el “otro lado” sea tan fuerte.

De ser esto cierto, Will sabía dónde esconderse de la criatura mientras que Barb quedó expuesta en la zona y por ello termina muerta en manos del demogorgon.

Aunque es solo una teoría, es lo más cercano que hemos conseguido para explicar la muerte de Barb en la exitosa primera temporada de Stranger Things.

went to the upside down and back for these. season 1 bloopers are officially here. #strangerthingsday pic.twitter.com/QPtgPT0nhG — Stranger Things (@Stranger_Things) November 7, 2019

También le puede interesar: Llueven críticas al tráiler de Ghostbusters: Afterlife (Cazafantasmas) al compararla con Stranger Things