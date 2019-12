Yuridia arremetió contra usuario que llamó "mantenido" a su esposo

La felicidad de los recién casados Yuridia y Matías Aranda está siendo opacada nuevamente por la polémica. La cantante compartió en Instagram algunas imágenes de su matrimonio que recibieron fuertes comentarios contra su esposo.

Varios intenautas insinuaron que su también representante no tendría preocupación alguna por el resto de su vida porque ella lo mantendría con su talento.

Ante esto, la mexicana explotó contra este usuario en los comentarios y explicó las razones que tuvo para hacer públicas las imágenes, además de defender a Aranda.

"Sí, me molesta que hablen así de mi marido, que estoy segura de que trabaja más que nosotros tres juntos, por algo están aquí metidos en Instagram, por eso él no postea, porque le vale mil kilos de… El compartir o no, cosas con gente que no conoce", manifestó.

Yuridia agregó que ella “no quería compartir nada, menos con gente metichona como ustedes, gente ignorante… y sobre todo envidiosa".

Igualmente, comentó que se vio obligada a publicar las fotos de su boda secreta para que otros no ganaran dinero con su vida privada.

“Créanme no es por placer el hecho de que yo esté compartiendo cosas íntimas con ustedes. Las comparto porque hay gente que sí es oportunista, que sí está ganando dinero de una situación íntima y especial para nosotros", acotó.

La artista decidió que limitaría los comentarios y provocó molestias en algunos fanáticos que se ofendieron con sus palabras.

Yuridia, atada a la polémica

Recientemente, la estrella de 33 años se ha visto envuelta en una polémica tras otra. La última la protagonizó en noviembre cuando sufrió un altercado con una conductora del programa Ventaneando.

A raíz de esto, la intérprete de "Cobarde" decidió que se retiraría de los escenarios. En ese momento también confesó que sufría de fobia social.