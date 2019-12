¿Con peluca? Este video de Anuel AA con Karol G demuestran su calvicie

View this post on Instagram

#tb de @karolg y @anuel_2blea 😂😂😂JAJAJAJAJA #karolg #anuel_2blea #anuelaa #realhastalamuerte #guerreradelgenero #premioslonuestro #reguetoncolombiano #mtvmiaw #decouñas #premiosjuventud #sarasaid #latinamas #floryday #mateoalfonsodaza #mtvlaurbankarol #fcgpowerperú🇵🇪