Ellos podrían ser los nuevos conductores del programa 'Hoy'

Sin duda uno de los programas más vistos de la televisión mexicana es el matutino "Hoy", el cual ha logrado atrapar a la audiencia por el carisma de sus conductores como Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Paul Stanley, Jorge "El Burro" Van Rankin, Marisol González, entre otros. Sin embargo, hace unas semanas se dio a conocer que tanto Mauricio Mancera como Yanet García saldrían del programa, por lo que en enero del 2020 ya no se les verá en la emisión.

Te puede interesar:

Aunque se decía que la productora, Magda Rodríguez también saldría de la emisión, ella reveló a la revista TVNotas que continuará en su puesto, pero dejó en claro que Yanet y Mauricio sí saldrán del programa.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, la salida de "la chica del clima" del programa "Hoy" se debe a que ahora vivirá en Los Ángeles con su novio y se enfocará en sus clases de actuación mientras que Mauricio Mancera admitió que no estaba dando el 100% en el programa.

"Si yo ya no me divertía en el programa, no los podía divertir a ustedes. No se me hace justo ni para la producción, ni para mis compañeros, ni para ustedes. Ese es el motivo, mi ciclo decidí concluirlo", mencionó Mauricio Mancera en sus redes sociales.

¿Los nuevos conductores?

De acuerdo con el portal de El Heraldo deMéxico, el programa "Hoy" ya tiene el reemplazo de Yanet García y se trata de la modelo y conductora venezolana, Aleira Avendaño, quien también es conocida como "la reina de la mini cintura".

Pero ella no es la única que podría integrarse el programa, pues también se han mencionado nombres como el de la ex conductora de "Venga la Alegría", Ingrid Coronado y hasta el cantante Yahir, así lo dio a conocer el canal de YouTube "El Alboroto de los Famosos".

También puedes ver: