Lyn May presume sus 67 años, a pesar de las críticas

Recientemente, Lyn May celebró sus 67 años de vida. La vedette sigue presumiendo su buena figura, que es envidia de muchas, sobre todo por mantener la flexibilidad como si fuera una jovencita.

Lyn May no pasa desapercibida, su diminuta cintura de 57 centímetros y sus curvas atrapan las miradas de las personas que caminan a su alrededor.

La vedette mexicana cumple más de 50 años de carrera y si algo está dispuesta a realizar hasta los últimos días de su vida, es bailar y cantar, pero ya se prepara para el retiro.







“Nunca me canso, pero tiene que llegar el día en que te tienes que ir, porque todos lo tenemos que hacer. Ya me estoy preparando para irme a viajar y quedarme en algún lugar como China o Japón”, compartió Lyn May.

La actriz y cantante reconoció que está desapareciendo el oficio de vedette.

“Hay muy pocas vedettes, no sé qué está pasando. Creo que las mujeres tienen miedo, son flojas, no quieren hacer ejercicio, pero no sé qué pasa. No deberías desaparecer este oficio, pero ahora las chavas no se animan”.

La actriz y bailarina ha padecido de las críticas y comentarios ofensivos a lo largo de su carrera, pero señaló que nació con un escudo contra las malas vibras.

“Hay quienes te quieren y otros te odian. Tengo más seguidores que enemigos, me admiran, me mandan cariño y son lindos, pero no falta uno que te diga; '¿quieres coger?' o que atacan mi aspecto físico, pero así es esto”, y añadió: “soy normal, igual que ustedes”.

Lyn May reconoció que pasa más de tres horas haciendo ejercicio, y eso le permite ser la envidia de muchas mujeres a sus 67 años de edad.

“Soy mujer sin complejos. Hay que vivir la vida, recibir amor, y dedicarse a ser feliz, no a estar peleando”.

Serie, cine y libro

Lyn May señaló que este año filmará una película; además señaló que su biografía tuvo que detenerse por la muerte del escritor.

“Voy a empezar la película con el señor Estrada, uno de los mejores directores de México, pero no recuerdo el nombre. Si hay serie y libro, desgraciadamente la persona que estaba haciendo mi libro falleció hace unos días, le dio un infarto fulminante y tengo que busca a otra persona. El que escribía mi biografía era el periodista Enrique Feliciano”.