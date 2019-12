Maite Perroni asume las consecuencias en Doblemente embarazada

Maite Perroni no suele quedarse sentada a esperar proyectos, su inquietud va más allá de las pantallas, y le gusta involucrarse en todo los procesos creativos de su profesión.

La actriz es la protagonista de Doblemente embarazada y productora asociada del filme dirigido por Koko Stambuk.

Con la actuaciones de Matías Novoa, Verónica Jaspeado y Gustavo Egelhaaf, Maite externó su sentir de terminar el año con estreno en la pantalla grande.

“Este jueves 19 de diciembre ya estrenamos una comedia para toda la familia, que es divertida, ligera y nada pretenciosa. Estoy segura que van a divertirse, en lo personal es un proyecto que me gusta mucho. Creo que tiene muchas cosas para entretener al público, ahora lo que deseamos es que la gente nos acompañe y se sume a verla”, dijo Maite Perroni.



La actriz compartió que ir de la mano con el director Koko Stambuk, le dio una gran seguridad para hacer el papel de Cristina.

“Ya había trabajado con Koko en el set, porque produjo y compuso mi primer disco cuando me lancé como solista con Tu y yo. Después dirigió mis videos, y ahora en su ópera prima, fue la primera vez que compartimos el set de una película que implicó seis semanas de rodaje”.

Para elaborar el libreto de Doblemente embarazada se realizó una investigación, pues hay muy pocos casos de superfetación, que un fenómeno en el que las mujeres embarazadas siguen ovulando, razón por la cual pueden quedar nuevamente embarazadas.

“Está basada en hechos 100% reales. Me gustó la idea de poder contar esto que es tan cierto y pocos sabemos, que una mujer puede embarazarse de dos hombres al mismo tiempo y tener mellizos, siendo cada bebé de un papá diferente. Me pareció un tema interesante y necesario contarlo”.





Maite añadió que su papel de Cristina asume con responsabilidad las consecuencias de sus actos.

“Se abordan temas como la autosuficiencia femenina, el funcionamiento de una pareja tradicional que es interrumpida por un tercero que propone vivir unidos como familia, y lo aborda de una manera sutil en una comedia. Lo que me gusta del personaje, es que asume con responsabilidad las consecuencias de sus actos y lo más importante ante esta situación es hablar con la verdad y encontrar una solución a la situación, sin juicios, sin victimizarse, sin dramas, simplemente aceptando lo que pasó; es decir, ya metí la pata, pero qué es lo que hay que hacer con eso”.

Primera impresión al ver Doblemente embarazada

“A mí personalmente me encantó. La vi al principio como siempre todos los actores somos juiciosos, la verdad después de unos minutos ya no me di cuenta que lo estaba viendo por primera vez y la disfruté. Me reí y la pasé muy bien, por eso me atrevo a decir que los hará pasar un buen momento. Es una época para la familia, días de vacaciones y estar con la gente que quieres, es el mejor pretexto para ir al cine”.

¿De qué trata?

A un mes de casarse con Javier (Gustavo Egelhaaf), el hombre de su vida, Cristina (Maite Perroni) decide celebrar su despedida de soltera.

Es ahí cuando entre copas se encuentra a Felipe (Matías Novoa), su ex y amor de preparatoria con quien termina pasando la noche. Cuando Cristina se entera que está embarazada se desata la emoción y el caos, el problema no es saber de quién es el papá sino enterarse que son mellizos, uno de su prometido y uno de su ex.

Tener una familia grande no era parte de sus planes.