Video: Anette Cuburu habla sobre su relación con Raúl Araiza

En su publicación de este martes, la revista TV Notas aseguró que después de muchos años de haberlo intentado, Raúl Araiza y Anette Cuburu se están dando una nueva oportunidad en el amor. Según la publicación, Cuburu y Araiza se conocieron en 2008, cuando coincidieron en el programa Hoy, pero en ese momento ambos estaban casados. Según Tv Notas años después se habrían reencontraron e iniciaron un romance.

Esta mañana en Venga la alegría, Anette Cuburu le respondió a la publicación y dio su versión.

“Me da muchísima risa y le agradezco porque nos causó ataque de risa a mis hijos y a mí en la mañana”, dijo sobre la publicación.

“Lo estamos aclarando por el amor y respeto que le tengo al público y a mis compañeros. Saben que soy una señora de familia, respetable. Soy una mamá de tres hijos, que los he sacado sola adelante”, señaló, y agregó, “esta nota la pagó el mismo señor que me vetó durante ocho años, que me dejó sin trabajo, que yo tuve que pedir dinero prestado para los pañales de mis hijos. Es lamentable que pasen este tipo de cosas”, añadió en su mensaje.

“Ojalá fuera cierto, no estaría yo tan sola. Tan guapo ‘El Negro’ que le mando un beso y la verdad es que hace 11 años que no hablo con él. Es importante aclarar algo que es totalmente falso… Cuando inventan este tipo de cosas nadie las cree. Lo más importante es mi familia", concluyó.