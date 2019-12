Revelan cartel de Domination 2020

Tras su exitosa primera edición en 2019 en la que congregó a más de 120 mil personas durante dos jornadas, el Festival de Rock y Metal más grande de la Ciudad regresa para transformar la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en un auténtico Pandemónium.

Durante el viernes 1 y el sábado 2 de mayo de 2020, DOMINATION reunirá a 52 bandas internacionales y locales para apoderarse del Autódromo. Los boletos estarán disponibles en Preventa Exclusiva para Tarjetahabientes Citibanamex los días 19 y 20 de Diciembre y en Venta General a partir del 21 de diciembre a través de www.ticketmaster.com.mx y al 53-25-9000 así como en las taquillas del recinto.

DOMINATION nació como la respuesta a una necesidad de transformación de un concepto de Festival que por fin estuviera a la altura del público mexicano, con una selección de bandas que trascendieran generaciones, géneros y nacionalidades para satisfacer a los seguidores del rock, metal, thrash, punk, hardcore, stoner, y todos sus derivados y subgéneros.

OCESA presentó las bandas que componen el cartel de DOMINATION 2020, que incluye a The Original Misfits y a Def Leppard. Este será el primer concierto de Misfits fuera de Estados Unidos con la alineación que incluye a vocalista y compositor original Glenn Danzig y al bajista original Jerry Only, acompañados de las guitarras de Doyle Wolfgang von Frankenstein. La banda recientemente agotó las entradas de su show en el Madison Square Garden de Nueva York.

Por si fuera poco, los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll Def Leppard también encabezarán a DOMINTATION 2020. Durante el año pasado, Def Leppard cerró una gira mundial con entradas agotadas. La estrella de los íconos ingleses prevalece y continúa en ascenso. La banda ha acumulado la asombrosa cantidad de 2.500 millones de reproducciones desde que lanzó su música digitalmente el año pasado. La influyente carrera de Def Leppard cruza generaciones e incluye numerosos sencillos y álbumes innovadores, incluidos dos de los álbumes más vendidos de todos los tiempos: Pyromania e Hysteria, ambos certificados como Discos de Diamante.

El cartel completo de DOMINATION 2020 es el siguiente: After The Burial, Agora, Angelus Apatrida, Anima Inside, The Anchor, Anvil, Beast In Black, Blue Oyster Cult, Bokassa, Cenotaph, Clutch, Def Leppard, Dischord, Douchebagz, Dropkick Murphys, Ego Kill Talent, El Chivo, Exxocet, Fever 333, Finntroll, Flotsam and Jetsam, Gatecreeper, Intronaut, Knocked Loose, Krokus, Lack Of Remorse, Lacuna Coil, Lethal Creation, Marko Hietala, Motionless In White, Nightwish, Nunca Digas Muere, Opeth, The Original Misfits, Power Trip, Qbo, Rancid, Resorte, Rivers of Nihil, Scar Symmetry, Serpyants, Shiraz Lane, Sonata Arctica, Split Heaven, Testament, Thrashock, Three Maze Stone, Tygers Of Pan Tang, UFO, Uncured, Unidad Trauma, The Warning.