“Me siento mal por el dolor que debe estar pasando”, dice Sarah Ferguson sobre Meghan Markle

La duquesa de York, Sarah Ferguson, ha comentado sobre el bullying al que ha sido sometida Meghan Markle desde su boda con el príncipe Harry.

En una entrevista concedida para Vogue Arabia, la ex esposa del príncipe Andrés se confesó acerca de los últimos acontecimientos que han marcado negativamente a la realeza británica.

El más fuerte de ellos y que le afecta de manera directa es el escándalo suscitado luego de que el hijo de la reina Isabel II fuera relacionado con el pedófilo Jeffrey Epstein.

Sarah asegura que “todo son tonterías” y que confía plenamente en su ex marido, con quien aun convive en el Royal Lodge.

La madre de las princesas Beatriz de York y Eugenia de York reveló que compadece la situación por la que atraviesa la duquesa de Sussex con todos los ojos de los medios encima.

“Aborrezco el bullying y me siento mal por el dolor que debe estar pasando, porque yo he pasado por eso. Están haciéndole a Meghan Markle lo que me hicieron a mí”, sostuvo.