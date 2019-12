Michel Brown con la mira puesta en proyectos desafiantes

Michel Brown cierra el año con dos buenas noticias, la primera su Emmy en la serie Falco; la segunda, la confirmación de la segunda temporada de Hernán para 2020.

El actor argentino compartió con Publimetro cómo fue este 2019 y lo que depara el próximo año.

“Estoy contento, porque no dejé de sorprenderme este 2019. La verdad venía de hacer Hernán, que era algo que tenía ganas de hacer desde hace mucho rato. Tenía ganas de hacer algo de época, pero no se me daba, y era bien difícil porque ser argentino, güero de ojos claros y hacer algo de época no era algo fácil; así que cuando cayó lo de Hernán, tampoco era fácil porque era español, pero se trabajo para hacerlo creíble y convincente”, señaló el actor.



Reveló que también este año le brindó la posibilidad de hacer teatro en México.

“Si algo tenía que hacer era teatro. Hace como 20 años que no hacía teatro, y tenía ganas de hacer comedia, con personajes muy extremos como Daniel (Sr. Ávila), el Alejandro (Falco) y Pedro Alvarado (Hernán) había una carga importante y Perfectos desconocidos llegó en un buen momento, así que se reunieron todos estos factores y esa necesidad de hacer teatro y comedia a la vez”.

Reconoció que Falco, le brindó la posibilidad de llegar a más países, por eso la importancia del Emmy en la categoría mejor programa no-inglés de prime time.

“Esto fue una gran sorpresa porque Falco ya fue hace un año, como que había quedado ahí. Nos enteramos que estábamos en una terna muy difícil, porque son unos premios muy peleados en la televisión mundial, pero la obtuvimos. La serie lo merece, porque tiene un elenco impresionante, así que fue el reflejo del trabajo bien hecho”.

Larga trayectoria

Con 28 años de carrera, el actor confesó que no ha sido fácil alcanzar cierto éxito.

“Ya son 28 años de carrera, un largo rato. Lo hablaba con mi papá el otro día cuando fue lo del premio, porque mi papá es actor, y me dijo: 'Mich te felicito, pero no sólo por el premio, sino por los sacrificios de buscar tu propio camino desde que te fuiste a los 20 años'. El estar lejos de casa persiguiendo un sueño, con lo vertiginosa que es esta carrera que de repente hay y tras veces no. Hay que perseverar y no soltar, se dice fácil desde afuera pero hay que estar metido en este tren y viajando en diferentes países y tratando de armar un pedazo de tu vida en donde te toca trabajar, eso está dando frutos”.

Proyectos

“Hace muchos años trate de ponerle mucho atención a lo que iba a realizar y los personajes que iba a elegir, y no tomar trabajos por tomarlos, sino a ponerles más compromiso, y eso se hace más rico”.

Deportes extremos

Michel Brown junto con su esposa, la también actriz Margarita Muñoz, tienen como pasatiempos andar en motocicleta.

“Me gusta montar en moto junto con mi esposa. Cuando tenemos tiempo libre nos vamos viaje. Hace poco fuimos a la India, y realizamos una especie de documental, para tener testimonio de la travesía de Nueva Delhi a la frontera de Pakistán, y cada vez tratamos de organizarnos y montarnos en dos ruedas”.

Para 2020

“Estaré haciendo Perfectos desconocidos hasta marzo en la Ciudad de México. Hay una gran sorpresa, porque Ludwika (Paleta) se va durante 20 funciones, y le ofrecieron a margarita, mi esposa entrar a suplirla. Vamos a compartir escenario, es una gran experiencia. En marzo volveremos a rodar la serie Hernán, la segunda temporada, de acá esta a junio hay mucho trabajo”.

En sus palabras

“El teatro es un entrenamiento como actor. Uno debería echarse una vez año año una obra, para volver a sentirse vulnerable y desnudo ante la gente”.