¿Por qué comparan a The Witcher con Game of Thrones?

El estreno de una nueva serie de Netflix, The Witcher, está a punto de llegar. Este viernes, los usuarios de la plataforma de streaming podrán ver el primer capítulo de esta interesante trama de la época medieval.

A diferencia de otras series, miles de internautas ya saben de qué trata esta historia inspirada en los libros de Andrzej Sapkowski. Además, ya fue creado un videojuego que relata este oscuro y mágico mundo.

Sin embargo, las comparaciones de esta serie con la afamada drama de HBO, Game of Thrones, no se han hecho esperar. Pero ¿por qué se empeñan en relacionar a The Witcher con Juego de Tronos?

Las inevitables coincidencias entre The Witcher y Juego de Tronos

La serie que se estrena este 20 de diciembre y cierra un año exitosísimo para Netflix tendrá 8 capítulos. Ya está garantizada la continuación en una segunda temporada.

La saga que inspiró esta serie trata de una historia que se desarrolla en la mitología nórdica e incluye elementos de magia, violencia, monstruos y batallas; detalles muy parecidos a Game of Thrones.

Geralt de Rivia, quien será interpretado por Henry Cavill (de Superman), es un brujo que se dedica a cazar monstruos en El Continente. En paralelismo, en Juego de Tronos sería Jon Snow quien caza a la legión de caminantes blancos en Poniente.

En esta trama conviven gnomos, elfos, humanos, enanos y terribles monstruos. Tal cual sucedió en Game of Thrones, donde uno de sus personajes principales es enano, bajo la actuación de Peter Dinklage como Tyrion.

Pero el hechicero Geralt no está solo. Dos mujeres lo acompañan a enfrentar interesantes desafíos; ellas son Ciri (Freya Allan) y Yennefer (Anya Chalotra), quienes serían Daenerys y Arya en Game of Thrones.

Pese a lo que podría parecer, las actrices no se molestan por las comparaciones con esta mítica serie que llegó a recibir más de 50 premios Primetime Emmy.

"Es algo lógico y tiene mucho sentido. 'Juego de Tronos' es una serie de fantasía que acaba de terminar y nosotros somos una serie de fantasía que acaba de empezar. Además, a mí me encanta 'Juego de tronos"", sostuvo Allan según reseña el Diario de las Américas.

Por su parte, Anya asegura que le resulta “halagador” que establezcan semejanzas; no obstante precisó que The Witcher tiene su propia personalidad. Esto lo descubriremos el próximo viernes en Netflix.

También le puede interesar: A días de su estreno, The Witcher presenta impresionante tráiler final