Esta es la niña que destronó a Ángela Aguilar

Queridos familiares, amigos y compañeritos de Marian, queremos presentarles esta versión que nuestra chiquita quiso hacer de su canción favorita "Lo Busqué" ❤🙏🏻 Hace unos meses atrás grabó esta canción con el productor original de Lo Busqué, Junior Cabral, y su hija Lore Cabral. Le dió demasiada ilusión cantarla y grabar unas partes de su video… y ahora ella quiere compartir esta canción con todos ustedes. A pesar de todo, ella sigue con la gran emoción de que puedan escucharla y compartirla con sus seres queridos. Muchas personas nos han preguntado como pueden ayudar a Marian y creemos que esta es una de las mejores maneras. Todas las regalías recaudadas por los plays en plataformas digitales (Spotify, Apple Music, Deezer,etc) y por las compras en iTunes serán enviadas a un fondo especial para Marian. El amor, el tiempo y la música sanan el corazón y las heridas. Gracias por apoyar a Marian! Los queremos mucho. Esperamos que les guste 😘 El link está en perfil!