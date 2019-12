Camila Cabello pide disculpas por usar lenguaje racista: "Era ignorante"

Camila Cabello se arrepintió hace unos días por subir publicaciones ofensivas y racistas en su cuenta en Tumblr en 2012, cuando la cantante tenía 15 años y se formó el grupo Fifth Harmony.

La artista emitió un comunicado en redes sociales donde afirmó que era "vergonzosamente ignorante e inconsciente", pero la controversia continúa.

Aunque su blog quedó inactivo desde aquel momento , y ahora ha sido eliminado, un usuario en Twitter salvó las polémicas entradas y las difundió en la red social. El hilo se viralizó, recibiendo miles de 'me gusta' y desatando una masiva ola de comentarios y retweets.

La persona detrás de la pantalla también capturó los posts que confirmaban que la cuenta era, sin duda, de Cabello.

Pero, ¿Qué dijo Camila Cabello?

Las publicaciones de la intérprete de "Havana" son variadas. De acuerdo a Newsweek, la mayoría con lenguaje reprochable eran"reblogueadas" de otras cuentas en la red social; sin embargo, también empleó palabras racistas cuando respondió una pregunta.

Entre los archivos cuestionables, la nacida en Cuba compartió un GIF que se burlaba de un niño afroamericano, una imagen alterada con Photoshop que ofendía a una atleta de raza negra y otras fotos con estereotipos. Igualmente, difundió una edición que se reía de Rihanna luego de ser agredida por Chris Brown.

El medio afirma que en el portal, la en ese entonces aspirante a estrella, se mofa de "negros, asiáticos y mexicanos". También atacó a Taylor Swift, Brunos Mars y Nicki Minaj, entre otros.

Camila Cabello se disculpa

Ante la difusión del antiguo contenido y fans exigiendo una explicación, Cabello decidió disculparse públicamente.

"Cuando era más joven, usaba un lenguaje del que estoy profundamente avergonzada y me arrepentiré para siempre. No tenía educación y era ignorante. Una vez que me di cuenta de la historia, el peso y el verdadero significado detrás de este horrible y lenguaje hiriente, estaba profundamente abochornada de haberlo usado alguna vez", expresó a través de sus cuentas en redes.

La celebridad continuó: "Me disculpé entonces y me disculpo nuevamente ahora. Nunca lastimaría intencionalmente a nadie y lo lamento desde el fondo de mi corazón. Por mucho que quisiera, no puedo regresar y cambiar las cosas que dije en el pasado. Pero una vez que sabes más, lo haces mejor y eso es todo lo que puedo hacer".

I’m sorry from the bottom of my heart. pic.twitter.com/iZrnUawUAb — camila (@Camila_Cabello) December 18, 2019

Muchos de sus seguidores aceptaron sus disculpas y la han defendido diciendo que "solo era una niña". Otros, consideraron que aunque fuera en su adolescencia, era totalmente inaceptable.

"¿Qué les están enseñando a las chicas en los Estados Unidos? ¿Me estás diciendo a los 16 años que esta mujer no sabía qué era el racismo?", escribió un usuario.

Camila culminó su declaración asegurando que “esos errores no representan a la persona que soy ni que he sido".

"Solo me pongo de pie y siempre he defendido el amor y la inclusión. Mi corazón nunca ha tenido ni una pizca de odio o división. La verdad es que era vergonzosamente ignorante e inconsciente", dijo.