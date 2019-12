La épica respuesta de Thalía a la “cariñosa” felicitación de Tommy Mottola a Mariah Carey

El esposo de Thalía, Tommy Mottola, generó polémica en las redes sociales, al dedicarle un efusivo mensaje a su ex esposa, Mariah Carey. El afamado productor felicitó a la cantante por el 25 aniversario de su éxito All I want for Christmas is You. La épica respuesta de la mexicana no se hizo esperar.

Mottola subió el mensaje en su cuenta Instagram, donde escribió:

“Felicidades de parte de Santa. ¡Después de 25 años “All I want for Christmas is You” está en el número 1! Te dije que no te convertirías en Connie Francis (HOHOHO). Estoy feliz y emocionado por ti”.

El esposo de Thalía celebra además que el sencillo llegó al primer puesto del Billboard Hot 100, reeditando sus éxitos pasados.

El post obtuvo dos respuestas que causaron bastante morbo entre los usuarios de Instagram, la Mariah Carey y la de Thalía. “Siempre tan bromista, ¡me estoy riendo a carcajadas, gracias!”, escribió la diva estadounidense.

Thalía: una dama ante todo

La cantante mexicana no fue ajena a la comentada publicación. No lo hizo con palabras, sino como emoticonos de aplausos y celebración. Un gesto que muchos alabaron, pues Thalía hace gala de su carácter sereno y esposa segura de sí misma.

Instagram / @tommymottola

Pero otros usuarios creen que se vio obligada a comentar tan “cariñoso” mensaje, para salir al paso a las críticas contra Tommy Mottola.

“Qué valor, poner un video de su ex y a Thalía no le queda más que aplaudir”, comentó @claudiapineda63. “Mariah es una gran cantante, pero ponerlo así, en su Instagram, yo la verdad no creo que su actual esposa lo mire bien”, agregó la usuaria.

Por su parte, @julietasodi aseguró: “Mi Reina, siempre muy segura de sí misma. ¡No que No, mi Belleza!”. Mientras que otra señaló “Thalía es la mejor y no dirá nada porque sabe quién es @tommymottola”.