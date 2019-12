Cristian Castro hace fuertes revelaciones de Thalía y Luis Miguel

View this post on Instagram

¡Uno de mis looks favoritos de #girlboss para trabajar! ¡Ponte una blusa con estampado animal, pantalón de pierna ancha, tacones y una chaqueta encima y lista! 💕 @promodaoutlet ⬆️ ENLACE EN MI BIO . . . #thaliasodicollection #promodaoutlets #girlboss #fabulous #fashiontrends #TipTuesday #thaliasodi #moda #promoda #fabulosa