El Deadpool, Ryan Reynolds, vive rodeado de puras niñas

El actor Ryan Reynolds ha comentado públicamente lo "increíble" que ha sido para él convivir con puras mujeres en casa.

La pareja más bromista de Hollywood, Ryan Reynolds y Blake Lively, aun no ha definido el nombre de su nueva hija, que nació el pasado mes de agosto.

En una entrevista que el actor dio al programa Today, afirmó que quieren asignarle un nombre bien especial.

“Vamos a ser originales y todas las letras en su nombre son silenciosas", dijo en medio de su particular humor. "Quiero darle algo contra lo que pueda luchar en la vida", agregó según reseña People.

La bebita que llegó al mundo en agosto pasado, entre un gran hermetismo, es la tercera hija de Ryan Reynolds y Blake Lively.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado fotos de la pequeña ni ningún otro detalle, lo que incrementa más la curiosidad de sus seguidores.

Ryan Reynolds celebra su ESTRELLA en el Paseo de la Fama con Blake Lively y sus dos hijas https://t.co/uPcUFfgRPP pic.twitter.com/wcumxr3rSw — eCartelera cine (@ecartelera) December 16, 2016

Ryan Reynolds, como padre de 3 niñas

En el 2016, la pareja apareció públicamente con sus dos pequeñas. En ese entonces James tenía año y medio e Inez estaba recién nacida.

Hoy con tres niñas en casa más su esposa Blake, las cosas se han puesto más feministas de lo que parece.

"Estoy haciendo mi parte para borrar a los hombres de la faz de la tierra", aseguró entre risas el protagonista de “Deadpool”.

Sin embargo, Ryan reconoció que “le encanta y ha sido increíble” ser el único hombre de la casa y tener solo niñas.

“Se ha vuelto cada vez más difícil salir de casa, como cuando te preguntan ‘a dónde vas’, ‘cuándo regresas’, ‘por qué me dejas’”, reveló el actor.

“I love it. It’s been incredible… leaving the house is getting harder and harder,” @VancityReynolds says about being a father of three pic.twitter.com/uNwf2VK9Lg — TODAY (@TODAYshow) December 12, 2019

En otra entrevista con Jimmy Fallon, Reynolds contó que su hija James, de 5 años, ha manifestado su deseo por la actuación.

"A mí me parece bien que quiera ser actriz, de verdad, ¡adelante! Ya me entiendes, que siga en el colegio y que por las tardes haga lo que quiera (…) le encanta cantar y organizar obras de teatro en casa, pero convertirse en una estrella infantil en películas y otras cosas por el estilo… ese es otro asunto muy diferente", expresó no muy complacido con la idea.

Por su parte, la pequeña Inez Reynolds, de 3 años, se ha criado muy involucrada en la vida profesional de sus padres, al punto de haber visto a su papá convertido en Deadpool.

“Mi hija de 1 año sollozaba, es decir, horas después de verme. Es una tortura porque no puedes chantajearla en el momento y decir: ‘¡No, no, no! Mira, estoy aquí abajo’ (y) deshacer cuatro horas de trabajo de maquillaje", contó Ryan en una entrevista a People.