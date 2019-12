Maluma se deja ver en pleno beso con un hombre

Maluma es uno de los cantantes colombianos de música urbana más reconocidos a nivel mundial, quien actualmente está disfrutando de las mieles del éxito por canciones como "HP", "No se me quita", "11 PM", entre otras. Pero en esta ocasión, Maluma de 25 años de edad impactó con un video en el que, por primera vez, revela que le encanta estar sentado en las piernas de un hombre.

Maluma logró impactar a sus millones de seguidores con dicho video, el cual ya circula por redes sociales y hasta se convirtió en tendencia en Twitter, pues se puede ver a Maluma muy cariñoso con un hombre, quien lo abraza y lo besa. "Me encanta sentarme en tus piernas", dice Maluma.

Este video de #Maluma y su Sugar Daddy es la última prueba que necesitábamos para confirmar todas nuestras sospechas: pic.twitter.com/4CHHgZv03v — Ɲ I U R Ƙ A 👑 (@NarcosNiurka) December 22, 2019

Por esta razón, de nueva cuenta Maluma puso en duda sus preferencias sexuales y miles se usuarios de redes sociales comenzaron a especular que dicho hombre mayor es su "sugar daddy".

"Este video de #Maluma y su Sugar Daddy es la última prueba que necesitábamos para confirmar todas nuestras sospechas". "La gente diciendo que este es el papá real de Maluma. ¿Alguien me puede decir si lo de los 30 besos y el “me encanta sentarme en tus piernas, guebón” es algo cultural?". "Si mi suggar no me consciente cómo lo hace el de maluma, no quiero uno.", fueron algunos de los miles de comentarios que recibió Maluma.

Cuando te enteras que el suggar daddy de Maluma es en realidad su papá y se rompe tu fantasía. 😏🤭 pic.twitter.com/QwczCGOZqN — MigueMorbosito (@MigueMorbosito) December 22, 2019

Sin embargo, el hombre que aparece en el video es el padre de Maluma, Luis Fernando Londoño, quien lo acompaña a sus presentaciones y desde hace varios años presumen de una buena relación. El padre de Maluma cuenta con 125 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde muestra su día a día.