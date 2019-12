El hubiera sí existe quiere ser un buen regalo de Navidad

Pocas películas mexicanas en la categoría de ficción llegan a la cartelera. En esta ocasión la cinta El hubiera sí existe se posiciona como un dramedy que cuenta una historia que va del presente al pasado y al futuro.

Luis Eduardo Reyes es el director de la película protagonizada por Ana Serradilla, Chhristopher von Uckermann, Ofelia Medina, Claudia Ramírez, José Carlos Femat, Antonio de la Vega y Leonardo Lozanne, entre otros, y luego de casi cuatro años por fin llega a las salas de cine.

El hubiera sí existe se estrena esta Navidad para dejar un buen mensaje a los espectadores, y Publimetro charló con los protagonistas, quienes resaltan que llegó en el mejor momento.

“Pensé que nunca iba a salir y se quedaría enlatada, pero por algo se está estrenando casi después de cuatro años. Es una película que te deja algo, más allá de ser ligera, divertida, atractiva, es para toda la familia. Te sorprende y deja con muchos cuestionamientos, como aprender a vivir y disfrutar los momentos al máximo”, compartió Ana Serradilla.

La comedia romántica narra la historia de Elisa (Ana Serradilla), una joven tímida que nunca toma riesgos, hasta que se encuentra con su versión del futuro, quien intentará cambiar su aburrida y monótona vida.

“Lo que me conmovió, que fue un oso tremendo, que nunca en la vida me había pasado, es que con una película mía terminara en un mar de lágrimas de la mitad hacia el final. No podía contenerme, al prenderse las luces tuve que irme al baño porque me conmovió muchísimo, y no me la esperaba así. Siempre es una sorpresa ver una película terminada, porque en la edición pueden hacer y deshacer, y había una posibilidad de ponerle finales alternativos, que la verdad no me encantaba esa idea. Tal vez un día se enseñan, pero la película es perfecta como está, es el final justo para todos los personajes, en que la música y el agua te llevan de la mano”.

Christopher von Uckermann, además de ser el protagonista, colaboró en la banda sonora.

“Que padre cerrar el 2019 con una película de este género que no hay tantas, es más comedia de situación… un dramedy. Es una película con el mensaje de que el amor trasciende el tiempo y el espacio; además es para toda la familia, es una nueva perspectiva”.

Por último, Ana Serradilla compartió que la cinta tiene la peculiaridad de tener un contenido especial.

“Es una película que le va a gustar a la gente que le gusta el cine comercial, y a los que gustan más el de arte. Creo que tiene un equilibrio perfecto en ese sentido. Nos pasó que los críticos más exigentes nos comentaron que esta película los sorprendió”.

¿Cambiarían el hubiera?

Preguntamos a los protagonistas si cambiarían algo de su pasado, y Ana Serradilla fue la primera en responder: “ ¡Ni madres! Tarde o temprano te va a tocar el catorrazo, ¿así que para qué? Para qué nos hacemos tontos, por algo lo estamos viviendo, porque tratamos de no ponernos esa venda”.

Mientas que Christopher añadió, “puede ser tentador, pero digo no. Quizá si tuviera la oportunidad, y cometes un error, tal vez sí caería"

Primeras impresiones

“Es una película que le va a gustar a la gente que apuesta por el cine ligero y comercial, y también a la gente que le gusta más elaborado”: Ana Serradilla, actriz

“Es una película que me conmovió, y es raro que me conmueva mi propia película”: Christopher von Uckermann, actor

¿Cuándo?

25 de diciembre se estrena El hubiera sí existe en toda la República mexicana.

De qué trata

Elisa (Ana Serradilla) se ha convertido en un chica tímida, conservadora, dedicada a su empleo y evita tener vida social. Entre su familia y su trabajo, la única persona con la que convive en su rutina es Carlos (Christopher von Uckermann), a quien podría considerar su mejor amigo.

Un día Elisa es visitada por su yo del futuro, quien le explica que el camino para retomar su vida y encontrar la felicidad es perder el miedo en el trabajo y dejarse encontrar por el amor.