Michelle Salas sobre su relación con multimillonario: “Es como un padrino para mí”

View this post on Instagram

#luismiguel oficialmente suegro… Conoce quién es el excéntrico y topicimo empresario argentino #alanfaena que le robó el corazón a #Michellesalas Toda la historia y fotos exclusivas en @laopinionla @eldiariony o busca el link en mi bio #amor #amorcool #amortop #periodismo #entretenimiento #soloparavalientes