Sherlyn impacta con emotivo video de su pancita

Sherlyn sigue impactando con su embarazo. En esta ocasión la actriz de 34 años de edad sorprendió con un emotivo video en el que aparece cantándole a su primogénito mientras toca su pancita.

La actriz decidió ser madre soltera por medio de un procedimiento, que ha causado mucha polémica, pues se dice que no fue inseminación artificial sino fecundación in vitro. Sin embrago, ante estos rumores, Sherlyn mencionó que no quiere dar más detalles simplemente disfrutar su embarazo.

"La mejor noticia que una mujer puede tener es convertirse en mamá y me la he gozado mucho estos tres meses y medio (…) Pasaron los años, no es porque ya se haya ido el tren, tengo 34 años, los acabo de cumplir y creo que es una buena edad, no es que esté en los últimos años para tener hijos pero yo me sentí lista, no es un tema de reloj biológico sino un tema de reloj de vida, de sentirme preparada, todo este amor que tengo lo quiero poner en un ser humano maravilloso", mencionó durante una entrevista en el programa "Hoy".

Tras la polémica, a Sherlyn se le ve muy feliz disfrutando de su embarazo y por medio de redes sociales compartió un tierno video en el que se escucha como le canta al que será su primer hijo.

"Fue fuerte porque tomé la decisión sola y fui a hacerme el procedimiento sola, sin avisarle a mi mamá, hermana, a nadie (…) De pronto un día pensé ¿qué pasa si no aparece el príncipe azul o del azul que tu sueñas, no te puedes privar de ese sueño", destacó Sherlyn.

¿Sherlyn usó inseminación artificial o fecundación in vitro para quedar embarazada? Los rumores han llegado a molestar a la actriz quien ha dicho que no quiere aclarar más nada sobre el procedimiento y solo disfrutar de su embarazo.

