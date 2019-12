Danna Paola presume su espíritu festivo con lujoso árbol de Navidad

Una blanca Navidad se apoderó del hogar de Danna Paola y la cantante lo presume. La joven estrella compartió en su cuenta en Instagram una imagen con su gran y lujoso árbol navideño en color blanco que llegó justo a tiempo para las fiestas.

"El espíritu navideño por fin se apodero de mí. Ya tengo arbolito, y aún me faltan regalos y cositas para celebrar", escribió la mexicana en sus redes sociales hace un par de días.

Para combinar, la cantante lució un ajustado outfit en la misma tonalidad, tacones, una diadema y espectaculares labios rojos para destacar. La foto ya tiene más de un millón de "me gusta" y sobrepasa los dos mil comentarios.

Sus fanáticos le expresaron las más felices fiestas a la artista y halagaron su estilo.

"Qué blanco todo… ¿es Navidad?", escribió uno. Otro le expresó: "Hermoso árbol, Danna y hermoso vestido". Un tercero le señaló: "Ya era tiempo que te llegará el espíritu navideño".

Danna Paola, inspirada por la Navidad

Aún más recientemente, la intérprete de "Oye, Pablo" impactó las redes sociales con un video que demuestra lo llena que está del espíritu festivo.

La celebridad de 24 años subió a la red social un clip cantando el éxito de Mariah Carey "All I want for Christmas is you" con un impactante vestido rojo con brillos, una parte del cabello recogida con un lazo y un increíble maquillaje para imitar.

Sus más de siete millones de seguidores quedaron impresionados nuevamente ante su talento para la música y la moda.

En menos de 24 horas, el audiovisual obtuvo más de 3 millones de visualizaciones.

Su amiga Mina El Hammani, con quien compartió un polémico beso, fue una de las personas en dejar sus impresiones en el post de la también actriz. La española solo compartió emoticonos de corazón.

Por otro lado, un usuario le manifestó: "Divinamente encantadora", mientras otros confesaron en la plataforma que su único deseo para estas fiestas era la tercera temporada de la serie de Netflix donde participa, Élite.