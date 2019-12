Kevin Spacey celebra Navidad con extraño mensaje

Como si estuviera interpretando a Frank Underwood de House Of Cards, Kevin Spacey realizó un video para desear una feliz Navidad.

El actor compartió el clip a través de sus redes sociales donde habla, se mueve y se expresa como el personaje de la famosa serie de Netflix

En el video que Spacey tituló KTWK, acrónimo para la frase Kill Them With Kindness (mátalos con amabilidad). El actor aparece con un suéter navideño, frente a una chimenea con dos botas, y una noche buena. Mientras se le escucha decir:

“¿No creyeron que me iba a perder la oportunidad de desearles Feliz Navidad, o sí?. Ha sido un año bastante bueno y estoy agradecido de estar saludable de nuevo. Es por eso que he hecho algunos cambios en mi vida y me gustaría que me acompañaran. Como entramos en 2020, quiero emitir mi voto para que haya más bondad en este mundo”.

Y continúa, “ya sé lo que están pensando: ¿Puede estar hablando en serio? Y claro que estoy hablando en serio. Y no es tan difícil, créanme. La próxima vez que alguien haga algo que no te gusta, puedes ir y atacar. Pero también puedes poner un alto al fuego y hacer lo inesperado… matarlos con amabilidad”, finalizó mientras movía el fuego de la chimenea.

No es la primera vez que Kevin Spacey sorprende con este tipo de mensaje, estas fueron sus palabras del año pasado:

“Quiero decir, si tú y yo no hemos aprendido nada en los últimos años, es que en la vida y el arte no debería haber nada fuera de la mesa. No teníamos miedo, no de lo que dijimos, no de lo que hicimos, y todavía no tenemos miedo. Porque puedo prometerle esto: si no pagué el precio por las cosas que ambos sabemos que hice, ciertamente no voy a pagar el precio por las cosas que no hice”.

Las acusaciones

En octubre de 2017, el actor Anthony Rapp acusó a Spacey de haberle hecho propuestas sexuales cuando Rapp tenía 24 años y Spacey 26. No fue la única acusación ya que en julio de 2018, tres personas más acusaron al actor de agresión sexual en Inglaterra. Un mes después, la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles recibió otro caso de agresión sexual.

Finalmente en julio de este año se informó que uno de los casos que se dieron a conocer fue abandonado debido a la indisponibilidad del acusador. Mientras que en Los Ángeles se abandonó el caso debido a la muerte del acusador.