Miley Cyrus dedica triste canción de Navidad a todos los solitarios

Miley Cyrus tomó las redes sociales para traer del pasado a su melancólico tema de 2015 "My Sad Christmas song", un sencillo que dedicó esta Navidad a todos los que se sienten solos.

"Una triste canción de Navidad que escribí unos años antes de las vacaciones. Me sentía como una mi***a porque no podía estar con la persona que amaba. Incluso con una casa llena de familiares y amigos, todavía me sentía sola. De una manera que todavía se siente relevante, ¡y alguien que esté leyendo esto ahora podría relacionarse!", escribió la cantante junto a la canción en Instagram.

La celebridad continuó diciendo: "Si te sientes solo esta temporada, solo sé que ESTÁS COMPLETAMENTE HECHO DE MAGIA. ¡Eres tan especial como un copo de nieve, maravillosamente único y espero que dentro de tu alma sientas luz, esperanza, paz y alegría sabiendo lo increíble que eres! ¡El amor siempre gana!".

A sad Christmas song I wrote a few years back right before the holidays. Was feeling like shit cause I couldn’t be with the one I loved. Even with a house full of family and friends I still felt alone…. https://t.co/n1g3f2IsMh

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) December 22, 2019