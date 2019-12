Lo que debes saber sobre la película Los dos Papas

Los actores Anthony Hopkins y Jonathan Pryce protagonizan la nueva película de Netflix, Los dos Papas, en la que se mostrará la transición del Papa Benedicto XVI al Papa Francisco en 2013. La historia fue escrita por Anthony McCarten quien ha sido nominado al Óscar por cintas como La Teoría del Todo (2014), Darkest Hour (2017) y Bohemian Rhapsody (2018). En entrevista con Publimetro, el guionista habló de los retos de hacer esta cinta.

¿Cómo decidiste iniciar a escribir esta historia?

Hace tiempo me encontraba en la Plaza de San Pedro en el Vaticano y me pregunté ¿qué pasó entre los Papas? Entonces mi curiosidad me llevó a investigar y a desarrollar un drama que me permitió conocer más sobre diversos temas desde la historia de Benedicto XVI hasta los motivos por los que el Papa Francisco decidió aceptar la responsabilidad de ser Papa.

La película aborda temas polémicos para la iglesia católica como el abuso infantil y la homosexualidad ¿Cuáles fueron los principales retos de mostrar esa problemática?

Cada historia es un desafío para mí, pero sin duda esta película implicó un gran reto porque quería ser muy cauteloso, quise mostrar una visión objetiva de la iglesia católica sin dejar de lado las voces críticas. Me enfoqué mucho en hacer un retrato de los personajes, lo hice despacio con el objetivo de abarcar diversos elementos que pudieran poner en una balanza la historia. Creo que uno de los retos más difíciles que tuve que enfrentar, más allá de la polémica con dichos temas, fue tratar de darle equilibrio a los Papas, de no mostrar solamente la simpatía natural del Papa Francisco porque como autor tienes que amar de igual forma a todos tus personajes, entonces también traté de desarrollar en gran medida a Benedicto XVI, creo que ese fue el reto principal y al final el resultado fue mejor de lo que esperaba.

Los actores Anthony Hopkins y Jonathan Pryce lograron una gran similitud física con los Papas ¿Cómo influiste en la elección de los actores?

Cuando Netflix me habló para platicarme sobre el proyecto de hacer una película me preguntaron qué actores podrían interpretar a los Papas, la verdad no sabía quiénes podría ser. Después me informaron que Fernando Meirelles sería el director y fue algo increíble porque tengo una gran relación con él, entonces realmente él fue quien se encargo de ello y le agradezco mucho porque logró recrear una historia muy compleja.

¿Cómo podrías describir las personalidad del Papa Francisco y Benedicto XVI?

Son hombres con personalidades sumamente diferentes. Cabe destacar que esta película está basada en hechos reales pero no deja de ser un drama, el cual muestra a dos hombres que han vivido situaciones muy diferentes y por lo tanto tiene características psicológicas opuestas. Benedicto es un hombre que se guía por el dogma, es un académico con ideas tradicionales sobre la espiritualidad mientras que el Papa Francisco es mucho más cercano con la gente, amoroso y eso es lo que adoro de estos dos Papas, que a pesar de sus diferencias lograron ir más allá en pro de la iglesia católica.

¿Crees que el Papa Francisco logró ayudar a la iglesia católica al ser reconocido como un Papa menos dogmático y más liberal?

Por supuesto, creo que era necesario para la iglesia poder llevar un mensaje de unión e igualdad. Me parece que Francisco sí le dio un respiro a la iglesia porque el mundo está cambiando y las ideas deben ir evolucionando.

¿En qué te inspiras para crear guiones tan exitosos?

Creo que la inspiración comúnmente llega cuando menos te lo esperas, sin un plan. Sin embargo, creo que un factor fundamental que te ayuda a encontrar el camino para lograr cualquier objetivo es la curiosidad, eso ha sido mi principal motor de inspiración. La curiosidad me ha llevado a investigar sobre diversos temas que antes no conocía a profundidad y todo eso también me ha ayudado a descubrir quién soy, entonces creo que uno de los elementos principales del éxito es la curiosidad.

¿De qué se trata?

En 2012 frustrado por el rumbo que había tomado la institución y en desacuerdo con algunas decisiones, el cardenal Bergoglio (Jonathan Pryce) le pide autorización para retirarse al papa Benedicto XVI (Anthony Hopkins). Este, en cambio, decide convocar a quien sería su sucesor para revelarle un secreto que sacude los cimientos de la Iglesia católica. Entonces, detrás de los muros del Vaticano, se desata una lucha entre la tradición y el progreso.

