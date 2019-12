"El Costeño" recibe amenazas por chiste de AMLO

Javier Carranza, quien es conocido en el mundo del espectáculo por su personaje de El Costeño, se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que realizara unos comentarios sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Y es que a través de redes se difundió un video en el que el comediante aparecía burlándose del mandatario y de su partido político, Morena.

En el video original, que fue publicado en mayo de este año en el canal de YouTube Noticiero El Circo, aparece El Costeño dando un show en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, en el estado de Aguascalientes, en el que dijo que entre los asistentes no había gente de Morena porque quienes acudieron sí pagaron por entrar.

Luego dijo un chiste sobre las conferencias matutinas del presidente.

Los comentarios en redes sociales contra el comediante no paran, pues hay quienes le aplauden y otros que lo critican, se burlan y hasta lo amenazan.

El Costeño no se quedó callado y en su cuenta de Twitter ha publicado varios mensajes en respuesta.

Huuuuyyyy La chairiza se ofendió por hacer chistes del presidente, amenazas, insultos y descalificaciones por hacer humor presidencial, perdonen por no haber asistido al adoctrinamiento donde enseñaron que todos debíamos estar de acuerdo. — Costeño (@costenoaca) December 26, 2019

Te vamos a matar, te vamos a boicotear los shows, te va a cargar la ver$:/, chinga tu ma&$/@ costeño, te vamos a buscar, etc, etc, etc. Infundir miedo, amenazar, coartar libertades, callar, amedrentar. Pobres! — Costeño (@costenoaca) December 26, 2019

También aseguró que los chistes sobre AMLO no son exclusivos de él y recordó algunos ejemplos de políticos que no sólo no se molestaban por sus chistes contra ellos, sino que le pedían que los dijera.

Ósea que el presidente si se puede reír de nosotros y nosotros no podemos ya ni siquiera reírnos de cómo él se ríe de nosotros para con la risa desdramatizar todo esto por que se ofenden? https://t.co/YHeF3qEI15 — Costeño (@costenoaca) December 26, 2019