Fernando del Solar está en terapia intensiva desde hace 3 días

El conductor Fernando del Solar fue hospitalizado desde hace tres días, al parecer en al área de terapia intensiva, esto lo dio a conocer la periodista Alejandra Izarrarás a través de redes sociales, en donde también aseguró que fue sometido a un coma inducido porque tuvo que ser operado de emergencia.

Fernando del Solar se despide de Venga la Alegría por problemas de salud El conductor tiene algunas complicaciones que le impiden seguir trabajando; no obstante, dejó abierta la posibilidad de regresar a la emisión matutina

Asimismo, Infobae llamó al hospital Ángeles del Pedregal, en donde confirmaron que ahí es atendido el conductor de televisión desde el pasado 23 de diciembre.

Aunque su representante aseguró que ingreso al hospital sólo fue por un cuadro de neumonía, por lo que no habría nada de qué preocuparse, por lo que consideró como irresponsable que se anunciara su ingreso al hospital, pues su familia vive en Argentina y le causaron una preocupación innecesaria.

“Me estoy enterando de esta noticia que soltaron de manera muy irresponsable, él sólo tiene un pequeño cuadro de neumonía y debe tener aún más cuidado por todo lo que ha pasado, no hay nada de qué preocuparse, no soy doctor, pero lo único que puedo decir es que Fernando está bien, no pasa nada y sólo se trata con medicamentos”, aseguró.

(Con información Infobae)

