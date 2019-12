Pese a todo lo que se ha comentado sobre la disputa legal que existe entre la cantante Paulina Rubio y su exesposo Colate, las navidades para el español fueron una demostración de que pudo ganar, por esta vez, la custodia de su hijo Andrea Nicolás con el que pudo celebrar las navidades en España.

Hijo de Paulina Rubio posa feliz con su padre Colate en Navidad

Y es que a pesar de que Paulina le había prohibido a Colate que se llevara al pequeño, el ex de la estrella mexicana recurrió a una orden judicial, con la que sin reparo, pudo cumplir su deseo de compartir con él las fiestas de Nochebuena.

Pero lo que más sorprendió, fue la publicación del español en el que aparece posando junto a Andrea quien muestra una extensa sonrisa que denota felicidad.

Fans a favor y en contra de Colate

Los fans de Paulina no dudaron en arremeter en contra de Colate, pues hay quienes lo consideran un "vividor y aparentador". "Que fácil ser padre cuando no tienes que mantenerlo!!!", "No me parece que haya tenido que recurrir a la justicia para tenerlo junto con él".

Sin embargo, también hubo quienes defendieron su derecho a disfrutar del pequeño en Navidad: "Que lindo que estén juntos", "Que bueno que está con su padre", "Me encanta que Colate disfrute con su hijo y familiares esta bella Navidad".

Esto trajo consigo un debate en redes sociales que les permitió volverse virales, mientras él solo se dedicaba en cuerpo y alma a su hijo con quien tanto anhelaba pasar una Feliz Navidad.