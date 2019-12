Rosalía lanza tema junto a ex de Kylie Jenner, Travis Scott

"Highest In The Room" es el nombre del tema de Travis Scott quien lanzó una versión remix con la cantante española, Rosalía.

La interprete europea compartió esta nueva versión en sus redes sociales donde además agregó parte de la letra que ella canta en la pieza.

I’m THe HIgheSt In ThE RoOOOoOm

HoPE I MaKe It OutTa Here

— R O S A L Í A (@rosaliavt) December 27, 2019