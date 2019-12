¿Por qué se retira Ed Sheeran de la música?

"Hola a todos. Otra vez me voy a tomar un descanso", así inició Ed Sheeran un comunicado con el que dio una amarga sorpresa a sus seguidores durante la víspera Navidad: se retiraría de los escenarios indefinidamente.

La pregunta que todo el mundo se hizo luego de conocer la lamentable noticia fue "¿por qué?".

Sheeran, que ya se tomó un descanso en 2016, explicó brevemente en Instagram que su motivo principal sería que "la era de Divide y la gira cambiaron mi vida de muchas maneras, pero ahora todo ha terminado, es hora de salir y ver un poco más del mundo". El tour lo llevó a ofrecer casi 250 conciertos en más de 50 países.

“He trabajado sin parar desde 2017, así que voy a tomar un respiro para viajar, escribir y leer. (Estaré) fuera de todas las redes sociales hasta que sea hora de volver”, continuó el músico de 28 años.

Se dirigió a su parientes y seguidores, a los que les dijo: "Para mi familia y mis amigos: nos vemos cuando nos veamos. Para mis fans: gracias por ser tan increíbles siempre".

Ed prometió "volver con algo de música nueva cuando sea el momento adecuado y haya vivido un poco más para tener algo sobre lo que escribir".

Selló el mensaje con un "Brb" o Be right Back en la descripción, que en español significa "Vuelvo enseguida". Su imagen de perfil también muestra este término.

Ed Sheeran se despide con homenaje al amor en último video

Un par días antes de comunicar la decisión, Ed Sheeran lanzó el último video de su álbum No. 6 Collaborations Project, en el que comparte tiernos momentos con su esposa Cherry Seaborn.

La aparición emocionó a sus fanáticos, pues Sheeran es muy hermético sobre su vida personal y finalmente tuvieron un vistazo a la relación. Lo que sus admiradores desconocían en el momento, es que esta sería su manera de despedirse temporalmente.

El tema del audiovisual es Put It All On Me, canción que interpreta junto a Ella Mai. El británico y su pareja pueden verse bromear con la comida, besarse, bailar y acurrucarse en el sofá, en un clip que recoge una serie de historias de amor.

En este, además, se ofrece una breve descripción del romance entre ambos. "En la secundaria, Ed y Cherry estaban muy enamorados. Se besaron en el castillo en la colina. Hace unos años se volvieron a conectar, hubo fuegos artificiales. Se casaron en enero de 2019", se explica.

La recopilación termina con Ella Mai, quien no tiene novio, pero que se la ve salir a una cita. El video lanzado el 22 de diciembre tiene más 40o mil "me gusta" y 7.552.999 visualizaciones.