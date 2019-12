Fernando del Solar recibe mensajes de aliento en Twitter, pero también recuerdan a Ingrid Coronado

Las múltiples versiones del estado de salud del conductor de televisión, Fernando del Solar, se esparcieron como pólvora. Ya es tendencia en la red social Twitter, después que los rumores hablan de que se encuentra en terapia intensiva bajo un estado de coma inducido.

Los tuiteros enviaron mensajes de apoyo al presentador, de 46 años de edad, quien fue recluido en el hospital Ángeles del Pedregal, el pasado 23 de diciembre. Pero también muchos recordaron su relación con Ingrid Coronado y la atacaron sin piedad.

Buenas energías para Fernando del Solar

La periodista Adela Micha fue una de las primeras que envío todo su apoyo a Fer, en un breve tuit.

Muchos mexicanos expresaron sus mejores deseos para que del Solar salga con bien de su hospitalización.

Wey qué Fernando del Solar salga ileso de todo mal 🙁 — Devi (@Devi_Crespo) December 27, 2019

Aunque no tengo la oportunidad de conocer a Fernando Del Solar en persona, viendo su historia en televisión, siempre lo he considerado un verdadero ejemplo de vida. Mis mejores deseos @Fer_DelSolar, deseo pronta recuperación en tu estado de salud. ¡Ánimo! — Javier Rodríguez (@JavRodriguez13) December 27, 2019

No sé ustedes, pero al chile Fernando del Solar está en mi selecto grupo de personas que no puedo odiar. pic.twitter.com/857fR8nw4x — Eduardo Delgado (@LaloDs26) December 27, 2019

Me pone triste lo de Fernando del Solar. — Mr. Emmanuel (@ChemaPeniche) December 27, 2019

Menciones a Ingrid Coronado

Sin embargo, otros recordaron la fallida relación del ex conductor de Venga La Alegría con su ex pareja y ex compañera de programa, Ingrid Coronado.

Hoy que Fernando del Solar esta nuevamente convaleciente es un buen momento para recordar que @ingridcoronado es una mala mujer y que merece todas las desgracias que le pasen. Gracias — Hammer El Rapero (@NinioBestiaXL) December 27, 2019

Fernando del Solar es TT y leo a mucha gente tirandole hate a Ingrid Coronado… ¿neta? como es que tienen tiempo de enterse de la historia matrimonial de ambos 😁, yo con trabajo me se la historia de mi familia 😂 — Neto Zanella (@NetoZ86) December 27, 2019

Fernando del Solar le va al Cruz Azul, Ingrid Coronado es americanista, solo hay que hacer una ecuación para saber que NUNCA TE CASES CON AMERICANISTA, a nada bueno te puede llevar esa relación. 🙄 — LAHB (@_LuisBautista) December 27, 2019

A mí no se me olvida que Fernando del solar también fue caca con la que se comprometió y dejo por la Ingrid🙄 karma and shit. — Eau de Nara🌟 (@Narabell) December 27, 2019

Versión oficial

Hasta ahora, Fernando no ha emitido ningún comunicado sobre su estado de salud. Las únicas declaraciones que existen son atribuidas a su mánager, Aarón Olvera, quien desmintió la versión de que su representado se encuentre en estado de coma.

Explicó que todo se trata de las condiciones climáticas propias de la época decembrina la que motivó la emergencia presentada con el carismático presentador.

“Nada más te comento, que justo por estas fechas, los fríos, tipos de enfermedades que se presentan, que son típica de esta época. Lo único es que Fer debe tener un poquito de cuidado, porque se presentó un cuadro de neumonía, que afortunadamente se le está tratando”, aseguró.

Recordó que la condición médica de Fernando del Solar, sobreviviente de linfoma de Hodgkin, hace que sea precavido. “Hay que entender que él por los antecedentes clínicos que tiene, pues debe tener todavía más cuidados”.