Todo lo que sabemos de la situación de Fernando del Solar hasta el momento

La salud del famoso presentador Fernando Del Solar tiene a todo el país conmovido. Desde hace cuatro días, el conductor de Venga La Alegría permanece hospitalizado por un cuadro de neumonía en el centro Ángeles del Pedregal, pero mucha información ha circulado al respecto.

Esto es todo lo que sabe hasta ahora del estado de salud de Fernando Martín Cacciamani Servidio, su nombre real.

¿Qué le pasó a Fernando del Solar?

Este jueves 26 de diciembre, en horas de la tarde, la periodista Alejandra Izarrarás informó a través de redes sociales que Fernando Del Solar había sido hospitalizado desde el pasado 23 de diciembre en el área de terapia intensiva.

La comunicadora agregó que lo habían sometido a un coma inducido luego de una intervención quirúrgica de emergencia.

El sitio web Infobae confirmó que el argentino radicado en México se encontraba recluido en el hospital Ángeles del Pedregal, en "terapia intensiva y que su ingreso fue por medio de urgencias el pasado 23 de diciembre”.

Igualmente, el medio afirmó que el actor de 46 años "lamentablemente pasó la Navidad entubado y hasta el momento con un coma inducido".

Su representante disminuye la gravedad: "No hay de qué preocuparse"

Su representante Aarón Olvera dijo este viernes 27 al diario Reforma que era falso que Del Solar estuviera en coma, aunque admitió que sí hubo una hospitalización por un cuadro de neumonía desde hace cuatro días.

De acuerdo a Univisión, el mánager aseguró que no fue hasta que la información se filtró en redes sociales que decidió hacerla pública.

"Me estoy enterando de esta noticia que soltaron de manera muy irresponsable. Debido a las condiciones que se presentan en estas fechas, en los fríos, lo único es que Fer debe tener más cuidado", aseveró.

Olvera insistió que "no hay de qué preocuparse, simplemente es un cuadro de neumonía; repito, solo se tiene que tratar con medicamentos".

Igualmente, reiteró: "Lo único que puedo decir es que todo está muy tranquilo, Fernando está bien, no pasa absolutamente nada".

Fer del Solar activo en redes sociales

A pesar de todo el revuelo acerca de su estado, Fer Del Solar se ha mantenido activo en redes sociales. El pasado 24 de diciembre publicó un positivo mensaje en su cuenta en Instagram.

"¡¡¡Vamoooo!!! ¿Listos para recibir la Navidad? ¡Arriba los corazones!”, escribió junto a un pequeño clip donde se lo ve sonriente y suena la canción "Human" de la banda The Killers.

Ese mismo día, subió un video a su cuenta en Facebook vistiendo el mismo atuendo y tocando el piano.

"Música navideña, tengo el espíritu ya full de la Navidad. Arriba los corazones, le dedico esta canción a todos ustedes", dijo luciendo bastante sano.

Para acompañar al post escribió: "Casual, dedicándoles una melodía para esta noche. Les deseo una excelente Navidad y deliciosa cena con todos nuestros seres queridos".

Antecedentes médicos de 'Fer'

En 2012, Fernando del Solar fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin. Afortunadamente, superó la enfermedad, aunque batalló en más de una oportunidad.

En 2015, el cáncer reapareció con un tumor en el pulmón, pero en 2017 retomó sus actividades. Nuevamente, estaba saludable y agradecido.

Sin embargo, el pasado 24 de octubre anunció su retiro de la televisión por problemas de salud. Ratificó en ese momento que no se trataba de ningún tumor canceroso.

"Hace unas cuantas semanas he empezado como a bajar y bajar de peso, y no entendía por qué. No les voy a mentir que estaba muy asustado (…). Gracias a Dios no hay nada que ver con aquello, lo quiero dejar claramente, no hay recaída", contó.

Aunque hay mucha incertidumbre aún sobre su salud, todos sus seguidores han demostrado su apoyo a Fernando a través de redes sociales. Los usuarios han pedido oración para que mejore, cualquiera que sea el caso, mientras aguardan por una actualización.