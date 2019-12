Maite Perroni cuenta todos los secretos de su bonita relación con Koko Stambuk

La cantante Maite Perroni reveló varios secretos de la relación que ha construido junto a KoKo Stambuk desde hace 7 años.

Entrevistada por la periodista Mara Patricia Castañeda, la actriz se abrió y confesó detalles de cómo su novio le pidió matrimonio. Aseguró que tienen una relación seria pero no han seguido el protocolo convencional en ese caso.

Maite y Koko se conocieron cuando el productor dirigió su primer disco y además estuvo a cargo de sus tres primeros videos. Tiempo después se reencontraron y decidieron tener algo formal.

“Koko nunca me dijo: ‘¿quieres ser mi novia?’. Koko me dijo: ‘¿te quieres casar conmigo?’ en una cena un día en Miami en un lugar muy lindo. Y fue como: ‘¡sí, sí me quiero casar contigo!’”, contó la ex RBD.