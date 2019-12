Video: Chabelo regaña a reportero y sorprende con su voz

Chabelo se convirtió en tendencia en Twitter este lunes debido a que se filtró un video donde se le ve discutiendo con periodistas.

Chabelo vuelve a sacar un ‘susto’ en redes sociales Este domingo puso a temblar a los usuarios de twitter que pensaron lo peor al verlo posicionado como tendencia.

En el clip se le escucha decir a Xavier López en un tono molesto, "que sea la última vez, te lo pido de favor, yo no me meto en tu vida, no te metas en mi vida, ok".

Se desconoce aún lo que ocurrió sin embargo el conductor dio de qué hablar debido a que uso su verdadero tono de voz. Diversos tuiteros reaccionaron al no escucharlo con la voz de niño que siempre hacía en el programa En Familia con Chabelo.

yo después de que mis tías me preguntaron por el novio en navidad pic.twitter.com/buL6sgmgti — ren (@renatalopez01) December 30, 2019

Aquí algunas reacciones,

Pinche Chabelo, ya dejó la niñez y le cambió la voz. pic.twitter.com/ge7yNvUEpY — Luis  (@iluhesan) December 31, 2019

Wow nunca había escuchado la voz de chabelo https://t.co/sz1enk9yAG — Pia (@anasofianozato) December 30, 2019

No puedo ver a chabelo sin su voz de chabelo. https://t.co/uuMcrPQgTQ — Ash (@ashleygalindoo) December 30, 2019

A mis 22 años apenas me entero como suena la voz normal de chabelo. https://t.co/YeVb4cPH2L — Sersh☉ (@SPorSol) December 30, 2019

Que pedo chabelo ya entro a la adolescencia https://t.co/e2dhYXAoYj — DONPAPU (@Donpapuperron) December 30, 2019

Millenials descubren que en realidad Chabelo es un histrión que actuaba el papel de un niño en su programa y les sorprende que tenga voz de adulto, porque sólo tiene como 80 años. 🤦🏻‍♂️ #MundoDeIdiotas. pic.twitter.com/An7op6FToJ — Javier Alejandro Guzmán (@Poliaxial) December 30, 2019

