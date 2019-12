Michelle Williams está embarazada y comprometida

Para Michelle Williams el 2020 pinta excelente ya que la actriz de Venom se casará además de que está esperando su segundo hijo, fruto de su relación con el director y ganador al Tony, Thomas Kail.

Williams ya es madre de Matilda, quién tiene 14 años, y que tuvo junto al fallecido actor Heath Ledger.

La noticia fue dada a conocer por People quien publicó unas imágenes de ellos caminando por las calles de Londres tras salir de una tienda de maternidad en la localidad de Kensington.

Michelle Williams Is Pregnant and Engaged to Hamilton Director Thomas Kail https://t.co/ISDvKDtr9M pic.twitter.com/gGDhw0835L

— People (@people) December 31, 2019