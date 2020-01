Te conmoverás con la sorpresa que le dio la hija de Inés Gómez Mont a su esposo

View this post on Instagram

Les comparto la sorpresa que le hizo Inesita a mi esposo de navidad. Un día llego a enseñarme la letra de una canción que encontró y me dijo “esta canción se la quiero dedicar a mi papá, pero yo cantándo, ¿me ayudas mamá a darle la sorpresa?” Le dije claro que si. Así que acudí a mi cómplice @alegre_atri que a la mitad de mi recuperación me ayudo a hacer este regalo posible, la grabo en su estudio y la dirigió. Inesita fue solita a hacerlo como si fuera niña grande pues no quería que nadie la viera grabar el video. Ella solita escribió su carta, ensayo la letra, eligió su ropa ( se probó 8 diferentes vestidos para verse bonita en el video jajaja) ella sola ya cómo niña grande!!! Gracias Alegre por tu ayuda y cariño, eres la mejor ❤️ No les puedo explicar cuando @mayvmap vio el video, lloro como niño chiquito. No lo podía creer!!! Sin duda creo que son detalles que jamás olvidarán ninguno de los dos. Gracias amor por despertar este amor en cada uno de mis hijos, gracias por ser el más amoroso y dedicado, aquí está el resultado de todo lo que has sembrado, el resultado de tanto y tanto que has hecho por nosotros. Te amamos ❤️