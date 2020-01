Medios reportan a Ozzy Osbourne grave de salud; Black Sabbath lo desmiente

Varios medios reportan que el cantante Ozzy Osbourne se encuentra delicado de salud, por lo que estaría en su “lecho de muerte”, según el medio de espectáculos Radar Online.

Según dicho medio, el rockero no reconoce a su familia y padece dolores indescriptibles, lo cual provocó que no se diera cuenta que su esposa Sharon no está con él.

El cantante de 71 ha tenido varios problemas de salud desde que en 2003 se lastimó la espina dorsal, problema que la causó algunas neumonías e infecciones.

De acuerdo con Radar Online, los hijos de Ozzy Osbourne, Jack y Aimee, están con él en el hospital.

Sin embargo, ningún miembro de su familia ha dado a conocer el estado de salud del legendario cantante ni declarado algo al respecto.

En redes sociales sus seguidores lamentaron que Ozzy Osbourne no pueda recuperarse, aunque también destacaron que a través de un comentario de la página oficial Black Sabbath se asegura que esto es falso.

Y bueno, la cuenta de Black Sabbath confirmo que es falso pic.twitter.com/yIxZDf513l — Señor Alga (Formerly known as Pablo) (@Sr_Alga) January 2, 2020

primero dios le retorne su salud al, maestro ozzy osbourne — ricardo f cespedes m (@ricardofc9) January 2, 2020

Pinche 2020 se dejó venir muy recio. Cadena de oración para que lo de Ozzy Osbourne sea solo un rumor. — Radio Ga Ga (@medicen_Sa) January 2, 2020