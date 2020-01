Rosalía desata la polémica al besar a su perro en el hocico

Rosalía no pudo recibir el 2020 sin antes levantar polémica. La popular cantante española tuvo un 2019 de reconocimientos y éxitos en todo el mundo que la posicionaron como una de las estrellas del momento; sin embargo, una de sus últimas publicaciones fue objeto de señalamientos y no por buenas razones.

La intérprete de 26 años de edad causó malestar entre sus seguidores por un pequeño clip que subió junto a una galería de fotos en Instagram en el que le da un beso con su perro y deja que este le lama los labios.

Las críticas estallaron instantáneamente y en un par de días alcanzó 11,000 comentarios. En su mayoría, estos describieron el gesto como "poco higiénico" y "asqueroso".

Esto no fue todo, la catalana además sufrió burlas por su extravagante calzado. Los usuarios de internet no tardaron en expresarse al respecto y los calificaron como "horribles".

El hecho resultó en varios memes que se difundieron en distintas redes sociales, algo a lo que Rosalía ya debe estar acostumbrada con su peculiar estilo.

Por otro lado, personajes de la farándula y otro grupo de sus followers amaron la atrevida apuesta con la que la joven celebridad pretende conquistar el mundo de la moda. Asimismo, defendieron la muestra de amor a su mascota.

"I want this outfit", "Guapa, guapa", "Qué chula" y "Quiero a alguien que me mire como Rosalía mira a la cananita", fueron algunas reacciones positivas. Hubo incluso quienes destacaron que los zapatos eran lo mejor del look.

Rosalía no es ajena a las controversias

En julio de 2019, Rosalía presumió algunas de sus prendas más lujosas entre las que se encontraban unos cuantos abrigos de piel de animal, como el zorro ártico.

Los internautas le recriminarron que vistiera esa ropa y llegaron a llamarla "asesina". En ese momento, la artista se defendió con un tuit en el que alegó que los animales "están para nuestro consumo".

La respuesta pareció irritar aún más a los defensores de estas especies, pero ella continuó subiendo imágenes donde lucía los abrigos; reseñó La Opinión.