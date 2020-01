Danna Paola se deja ver sin maquillaje para recibir el Año Nuevo

View this post on Instagram

K bai 19 … 🏳️ Y así, “siendo” y fluyendo genuinamente enfocando en lo más importante… resurgimos de la cenizas, sobrevivimos, vivimos, sin esperar nada a cambio con mucho amor, del propio y del ajeno,más de 20 canciones desde el corazón, unas cuantas muchas lágrimas agridulces, salud a ratos, alas rotas, personitas diamante, vuelos sin rumbo, más verdades que sonrisas falsas, momentos indelebles y analógicas llenas de almas genuinas. vaya año, vaya sorpresa. Thank you ‘19 🤍✨