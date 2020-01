Hija de Ozzy Osbourne afirmó que su padre no está muriendo

Kelly Osbourne, una de las hijas del cantante Ozzy Osbourne, aseguró que los rumores de que su padre está al borde de la muerte debido a un delicado cuadro de salud son totalmente falsos.

A través de las historias de Instagram, la también cantante sostuvo que su padre está bien y atacó a los medios que difundieron la información.

“Hoy tuve un gran inicio de 2020. Salí a almorzar con mi familia y luego pasé el resto del día riendo, pasando el rato con mi papá. Vengo a casa a leer artículos repugnantes acerca de mi papá, que supuestamente está en su 'lecho de muerte'. A veces los medios me enferman", escribió.

La actriz reconoció que "no es un secreto que el año pasado fue muy difícil para mi padre en cuanto a su salud, pero con esto se sobrepasaron".

El 2019, un duro año para la salud de Ozzy Osbourne

El medio de espectáculos Radar Online divulgó este miércoles 1 de enero que Ozzy Osbourne estaba gravemente enfermo, que no era capaz de reconocer a su familia y sufría fuertes dolores.

Asimismo, informaron que sus hijos Jack y Aimee Osbourne lo acompañaban en el hospital donde se encontraba recluido.

"¡Ozzy tiene dolor crónico y ruega que lo saquen de su miseria! ”, relató el diario."Está en tan mal estado que ni siquiera se dio cuenta de que Sharon no estaba allí".

En 2019, el músico de 71 años que alcanzó la fama como vocalista de Black Sabbath, se vio forzado a cancelar su gira por el continente europeo y varios espectáculos más por complicaciones en su salud.

El intérprete de "Crazy train" tuvo que ser ingresado varias veces a hospitales e incluso se sometió a una cirugía en la columna vertebral y cuello.

Más recientemente en octubre, Osbourne publicó un video en Twitter donde afirmó: "No me estoy muriendo, me estoy recuperando. Solo está tomando un poco más de tiempo de lo que todos pensaban".

Una de las últimas veces que se vio a Ozzy fue durante las fiestas de Navidad, cuando su hijo Jack compartió en redes sociales una imagen del rockero junto a su muy feliz familia.