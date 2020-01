Lucero confiesa quién le prohibió hacer uso de las cirugías estéticas

Lucero llegó a los 50 años y al alcanzar esta icónica edad reitera que no le tiene miedo al paso de los años, por lo que por ahora no recurrirá a las famosas cirugías estéticas para eliminar sus arrugas.

Pero la Novia de América, de manera pícara revela en una entrevista en el programa "Ventaneando", que es su hija, Lucerito, quien le pidió no hacer uso del botox por los momentos, por lo que no es su novio, Michel Kuri ni ningún asesor, quien le ha recomendado no hacer uso de los artilugios de las cirugías plásticas.

“Ma’, te pido un favor, no te vayas a poner botox, porque si te pones botox ya no vas a ser la Novia de América”, le dice su hija, pero “¿qué voy a hacer con mis arruguitas, nena?” Le pregunta Lucero, mientras esta le responde, “así estás bonita, así eres la Novia de América y así te conoce toda la gente, por fa no te pongas botox”.

La cantante lo ha dicho en reiteradas ocasiones, las cirugías no van con ella y su rostro como su cuerpo, así lo revelan en estos años que sus seguidores la han visto crecer en una carrera artística que ya suma más de dos décadas.

Y prueba de ello es que se mostró al natural, tal como es, con la cara lavada y sin echar mano a ningún filtro, para saludar a sus fans y despedir el 2019, en una publicación en su cuenta Instagram que dejó atónito a más de uno, por su sincera manifestación de belleza.

Lucero prefiere “alimentar el alma” que las cirugías

En la entrevista de televisión, Lucero reveló cuáles son sus argumentos para no recurrir por ahora al bisturí, pues con marcada franqueza dice que se siente a gusto de cómo se ve.

“Me veo al espejo y me gusta cómo me veo, me veo como una persona de mi edad, y ¿si me pongo más joven?…¡qué bueno! Pero, y ¿si me hago algo y me veo toda diferente?, ya no voy a hacer la Novia de América”, respondió con una sonrisa.

Lucero está consciente que el tiempo pasa y con el buen humor que la caracteriza asegura que ni un pacto con Dorian Grey te puede salvar de la llegada de las arrugas.

“Si alimentas el alma, se va volviendo mas bonita, más grande y más fuerte, la piel se va, todo se va cambiando y transformando con la edad, nadie puede permanecer igual, ni que hagas un pacto con Dorian Grey", dijo entre sonrisas.

De esta forma, sin poses ni frivolidades, Lucero convence a su público de que “hay que querernos como somos”.