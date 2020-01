Pilar Montenegro reaparece y luce ligeramente demacrada

Desde el 2018m se ha rumorado que la cantante Pilar Montenegro sufre de una extraña enfermedad llamada ataxia, razón por la que se ha mantenido en silencio y alejada de la farándula.

Pero la ex integrante de Garibaldi ha aprovechado las fiestas decembrinas para reaparecer en sus redes sociales. Los fanáticos se alegraron del retorno de la cantante y se emocionaron al ver que se encuentra en perfecto estado.

Pilar no ha ofrecido detalles de su enfermedad o de por qué se ha ocultado desde hace varios años. Han sido sus ex compañeros de banda quienes aseguran que la actriz es muy sensible y emocional y todos los comentarios alrededor de su padecimiento la han afectado severamente.

Sin embargo, Montenegro ha decidido ponerle fin a los rumores y ha vuelto con todo. A propósito de las fiestas navideñas, publicó tres fotos en su cuenta Instagram.

Pilar Montenegro luce cambiada

La intérprete de “Quítame a ese hombre” luce ligeramente demacrada en una de las tres fotografías que subió a su perfil. La foto en primer plano muestra su rostro que, a pesar del maquillaje, se ve con ciertas ojeras y algunas arrugas faciales.

En otra de las imágenes, Pilar a sus 47 años sale vestida con ropa de montaña en una estación de esquí. “Disfrutando y viviendo experiencias maravillosas con pura gente maravillosa, y ustedes?”, escribió en el pie de foto.

Deducimos entonces que la cantante se encuentra en perfecto estado ya que para esquiar se necesita una gran capacidad física. Esto elimina la posibilidad de que la enfermedad le haya limitado sus movimientos, como se comentaba en 2018.

En la tercera instantánea, vemos a Pilar muy sonreída al lado de su guardaespaldas, a quien le agradece por haberla cuidado y acompañado en estos años.

En una imagen que compartió a mediados de diciembre, la actriz se ve sin maquillaje pero muy sonreída, por lo que parece que lo más grave ya ha pasado.