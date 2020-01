Belinda Vs Daniela Luján, el origen de su rivalidad

Belinda y Daniela Luján comenzaron su carrera artística desde niñas cuando protagonizaron novelas infantiles que se convirtieron en un éxito, una de ellas fue Cómplices al rescate donde Luján suplió a la intérprete de Pobre niña nice.

En Twitter un usuario llamado Rolando Tristeza abrió el hilo que nombró el de La Rivalidad, en el cual explicó el conflicto que hubo entre Daniela y Belinda.

Aquí la historia,

A Ocampo le agradó la idea y le dijo que cuado la hicieran ella sería la protagonista, pero sabemos que al final no fue así. Rosy le dijo a Daniela que no firmaría contratos con nadie hasta que el guión se terminara de escribir. En un principio la novela se llamaría "Rescate 2D". pic.twitter.com/IsVEB6CxG5

Daniela Luján tenía muchas ganas de protagonizar una novela de gemelas por lo que llegó a considerar que si en México no se realizaba iría a Brasil a hacerla, pero solo quedó en pláticas, aunque años más tarde (2015) sí se realizaría un remake por el canal brasileño SBT. pic.twitter.com/gF1Q8vGyJZ

3.- No había que novela la sustituyera y esto sirvió para crear “Vivan los niños” y darles 2 meses de tiempo para tener capítulos grabados. pic.twitter.com/uc3rWLpOIH

Los niños del elenco no tomaron bien esta decisión debido a que se sintieron desplazados y tomaron como ego-ego-egoísta a Belinda por no tomarlos en cuenta para realizar la gira pues pensaban que cómplices al rescate lo formaban todos los del elenco y no solo ella. pic.twitter.com/8FlyuetFWl

