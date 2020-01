Ricky Martin se llevó a sus hijos de paseo en yate y estas fotos lo demuestran

El cantante puertorriqueño, Ricky Martin encendió las redes sociales al publicar fotos en traje de baño durante un paseo en yate que tuvo con sus seres queridos, así lo revelaron fotografías filtradas en Internet.

En la red social, Twitter, revelaron fotografías del cantante junto a sus cuatro hijos en la parte superior de la embarcación donde disfrutó de sus vacaciones de nuevo año.

¡Fans derretidas! Ricky Martin presume su cuerpo en su lujoso yate El cantante boricua causó furor en las redes sociales, al mostrar sus músculos durante su descanso vacacional en una isla de cristalinas aguas, al este de su natal Puerto Rico

En una de las imágenes se observa como el cantante tiene entre sus brazos al pequeño Renn y en otras se ve a Lucia acompañada de sus dos padres.

@ricky_martin These R such beautiful pics of u w ur kids 😍❤️ pic.twitter.com/Ow9qmTAxNr — Asexysoul4ever (@SexySoul4ever) January 3, 2020

En otra publicación se puede ver en una zona del mismo yate, lo grande que está uno de sus gemelos.

Vacaciones en Familia

El boricua estuvo en las Islas Virgenes Británicas, ubicadas al este de Puerto Rico en compañía de su esposo Jwan Yosef, sus dos hijos gemelos, Matteo y Valentino de 11 años de edad, Lucia de 1, y Renn de tan solo 3 meses de nacido.

En redes el interprete de "La Vida Loca" ha publicado imágenes de su estancia en la playa relajado y descansado luego de un 2019 de muchas emociones.

Reacciones

Los fans se derritieron con las fotos del artista donde demostró su excelente estado físico a sus 48 años de edad.

jeremykost: "Necesitas más vacaciones para que postees publicaciones como estas".

@martarresok_: "Me vuelveee lacaaa esa parte que se te marca arriba de la malla en la cadera no sé cómo se llama chicas me ayudan? A mi en esa parte se me quedó marcado el elástico del calzón para siempre tengo como dos lomadas de burro ahí 😂😂"

@julicasalongue: "Madre mía del señor 🤦🏽‍♀"

@eligbenitez: "mire esto tan majestuoso 🤤 jajajajajaja"

@jessica_jimenez_freer: "No seas tan ingrato! 😍 Ajajaja feliz Año bello😘"