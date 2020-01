Ricky Gervais, el controversial presentador que vuelve a los Globos de Oro

Por quinta ocasión el comediante, actor y director británico Ricky Gervais, presentará los Globos de Oro, pese a la polémica que desata su peculiar estilo sarcástico en cada una de sus apariciones.

En una entrevista exclusiva, ofrecida a Hollywood Reporter, explica que para él “hacer los Globos es como jugar al golf” y que no tiene que ver nada con el dinero que pueden ofrecerle por su participación. “No haré por dinero nada que no haría gratis”.

Ricky Gervais explicó en qué se basa para desarrollar los elementos de comedia de sus presentaciones. En cuanto a los temas polémicos dijo “tiene que ser muy, muy bueno y valer la pena” y que no se siente una persona homofóbica ni racista.

Durante la ceremonia del 2016, Gervais fue atacado por un comentario sobre un accidente automovilístico que involucró a Caitlyn Jenner. “Tuve mucho cuidado de que el chiste fuera sobre ella siendo una mala conductora”, recordó. Pero la audiencia y los presentes lo tomaron como un comentario contra su condición transgénero.

Precisa que “a las personas les gusta la idea de libertad de expresión hasta que escuchan algo que no les gusta. Cuando la gente dice: ‘Él cruzó la línea’, yo digo: ‘Yo no dibujé una línea, tú lo hiciste”.

Sin embargo, al ser consultado si se arrepiente de algún comentario hecho en los Golden no dudó en mencionar a uno que involucró al actor Tim Allen.

“Dije: ‘Nuestros próximos dos presentadores, el primero ganó cinco Oscar, taquilla combinada de cinco mil millones de dólares (Refiriéndose a Tom Hanks). Y el otro, Tim Allen’. Gervais defendió diciendo que no era nada en su contra.

Otros que han entrado en la lista de sus bromas sobre el escenario de los Globos de Oro son Mel Gibson por su posición antisemita y Ben Affleck a quien catalogó de infiel en plena transmisión.

