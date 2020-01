Laura Pausini confiesa que gracias a Kim Kardashian ya no tiene complejos con su trasero

View this post on Instagram

Nel 2005 sono stata fotografata da @BryanAdams per un giornale italiano. Sono volata a Londra da lui perché oltre ad essere un mio amico, è anche un meraviglioso musicista canadese che ammiro da sempre. Questo scatto fa parte di uno dei miei servizi fotografici preferiti! ‪ ‪ In 2005 I had a photoshoot with @bryanadams for an italian magazine. I took a flight to met him in London because beyond being a friend of mine, he’s also a wonderful canadian musician who I admire since ever. This pic is part of one of my favorite photoshoot ever! ‪ ‪ En 2005 fui fotografiada por @BryanAdams para una revista italiana. Volé hasta Londres para encontrarme con él porque además de ser mi amigo, es también un músico canadiense que admiro desde siempre. Esta fotografía forma parte de uno de mis sesiones fotográficas preferidas! #TBT #2005 #Italian #woman #LauraPausini